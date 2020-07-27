Врачи спасли женщину после остановки сердца на три дня

Сердце жительницы китайского города Сиань, провинция Шэньси, перестало биться на три дня, но врачам удалось ее спасти, сообщает Лента.ру со ссылкой на Global Times.

23-летняя женщина часто бодрствовала допоздна, в результате иммунная система ее организма ослабла. В середине июля она простудилась, что привело к фульминантному миокардиту, в результате которого у нее случился кардиогенный шок.

Когда сердце пациентки перестало биться, врачи экстренно применили к ней альтернативный метод насыщения крови кислородом — экстракорпоральную мембранную оксигенацию, чтобы обеспечить ей дыхание и поддержать деятельность сердца. Через три дня балансирования на грани жизни и смерти сердечная функция китаянки восстановилась.

Все время, пока ее сердце не билось, женщина оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми. Она была в хорошем настроении и отправляла сообщения друзьям, рассказывая о своем удивительном опыте.