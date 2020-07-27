Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 20:18

Дональд Трамп пообещал нации скорую победу над коронавирусом и неминуемое начало «золотого века», в котором «все будет лучше, чем когда-либо раньше». Если «марионетка левых» и «сонный Джо», как называет Трамп своего соперника на выборах Джозефа Байдена, победит, то «рынок обвалится, а города будут сожжены», и «наша страна будет страдать как никогда прежде», - пишет президент в своем твиттере.

Трамп далеко не в первый раз выступает с апокалиптическим пророчеством. И на очередной прогноз можно было бы не обращать внимания, если бы не ряд обстоятельств. Все прогнозы общественного мнения уверенно дают победу Байдену, и либеральная публика уже спорит о том, кто займет место в его будущем правительстве. Сьюзан Райс, советнице Барака Обамы по национальной безопасности уже прочат пост госсекретаря. Сенатору Элизабет Уоррен, недавней сопернице Байдена по праймериз - министерство финансов, сенатору Камале Харрис, еще одной кандидатки в президенты от демократов - пост генпрокурора. Правда, кому-то из них Байден может предложить стать напарницей на выборах и, соответственно, в случае победы она станет вице-президентом.

Однако в разговоре со мной маститые вашингтонские обозреватели и политологи придерживаются чрезвычайно осторожных оценок. Они в унисон говорят, что оставшееся до выборов время - уже меньше 100 дней - это почти вечность, ситуация может перевернуться и Трампу, несмотря на нынешние крайне низкие для него показатели, по силам добиться переизбрания. Все помнят о том, что в 2016 году с большим отрывом по рейтингам выигрывала Хиллари Клинтон, но победил Трамп. Следует учесть, говорят мне столичные знатоки, несколько факторов. В том, что касается управления экономики, рейтинги Трампа и Байдена равны и составляют 50 процентов. Мало кто ожидает, что экономика Америка воспрянет к ноябрю, но президент может использовать в своих интересах даже небольшой рост биржевых индексов и сокращение безработицы. Что касается пандемии, то здесь его надежды связаны с достаточно успешно продвигающимся созданием вакцины. Трамп заявляет, что уровень смертности в стране по сравнению с маем снизился на 85%, а по числу проведенных тестов (52 млн) Соединенные Штаты опередили все страны Европы. В начале этой недели американские власти решили расширить число участников третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса до 30 тысяч человек. Как сообщает агентство Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса. В результате даже такой известный аналитик-демократ как Джо Локхарт, который был пресс-секретарем в администрации Билла Клинтона, допускает в своей статье для CNN, что Байден может проиграть. А не менее известный Говард Куртц из Fox News пишет, что «сбрасывать Трампа со счетов исключительно глупо». Куртц полагает, что шансы действующего президента будут возрастать по мере того, как американские избиратели начнут переключать свое внимание с коронавируса непосредственно на президентские выборы. И что же они увидят в своей стране? Города действительно горят. В Портленде, что на западном побережье страны, «протестующие» устроили настоящую вакханалию, позабыв о начальных целях движения - борьбе черных за расовое равноправие и против насилия со стороны полиции. Телеканалы сообщают, что бунт охватил и другие города неподалеку от Портленда. В городе Юджине экстремисты на этой неделе попытались поджечь с помощью фейерверков местную тюрьму и здание суда, а также атаковали офисные здания в то время, как их сотрудники находились внутри. Одновременно резко участились случаи нападения на местных водителей, машины которых «борцы за равноправие» останавливают и, если те не подчиняются командам, стреляют по ним из пистолетов в упор.