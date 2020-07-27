Трамп теряет контроль – чернокожие бандиты объявили себя полицией США наша корреспонденция
Дональд Трамп пообещал нации скорую победу над коронавирусом и неминуемое начало «золотого века», в котором «все будет лучше, чем когда-либо раньше». Если «марионетка левых» и «сонный Джо», как называет Трамп своего соперника на выборах Джозефа Байдена, победит, то «рынок обвалится, а города будут сожжены», и «наша страна будет страдать как никогда прежде», - пишет президент в своем твиттере.
Трамп далеко не в первый раз выступает с апокалиптическим пророчеством. И на очередной прогноз можно было бы не обращать внимания, если бы не ряд обстоятельств. Все прогнозы общественного мнения уверенно дают победу Байдену, и либеральная публика уже спорит о том, кто займет место в его будущем правительстве. Сьюзан Райс, советнице Барака Обамы по национальной безопасности уже прочат пост госсекретаря. Сенатору Элизабет Уоррен, недавней сопернице Байдена по праймериз - министерство финансов, сенатору Камале Харрис, еще одной кандидатки в президенты от демократов - пост генпрокурора. Правда, кому-то из них Байден может предложить стать напарницей на выборах и, соответственно, в случае победы она станет вице-президентом.
Однако в разговоре со мной маститые вашингтонские обозреватели и политологи придерживаются чрезвычайно осторожных оценок. Они в унисон говорят, что оставшееся до выборов время - уже меньше 100 дней - это почти вечность, ситуация может перевернуться и Трампу, несмотря на нынешние крайне низкие для него показатели, по силам добиться переизбрания. Все помнят о том, что в 2016 году с большим отрывом по рейтингам выигрывала Хиллари Клинтон, но победил Трамп.
Следует учесть, говорят мне столичные знатоки, несколько факторов. В том, что касается управления экономики, рейтинги Трампа и Байдена равны и составляют 50 процентов. Мало кто ожидает, что экономика Америка воспрянет к ноябрю, но президент может использовать в своих интересах даже небольшой рост биржевых индексов и сокращение безработицы.
Что касается пандемии, то здесь его надежды связаны с достаточно успешно продвигающимся созданием вакцины. Трамп заявляет, что уровень смертности в стране по сравнению с маем снизился на 85%, а по числу проведенных тестов (52 млн) Соединенные Штаты опередили все страны Европы. В начале этой недели американские власти решили расширить число участников третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса до 30 тысяч человек. Как сообщает агентство Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса.
В результате даже такой известный аналитик-демократ как Джо Локхарт, который был пресс-секретарем в администрации Билла Клинтона, допускает в своей статье для CNN, что Байден может проиграть. А не менее известный Говард Куртц из Fox News пишет, что «сбрасывать Трампа со счетов исключительно глупо».
Куртц полагает, что шансы действующего президента будут возрастать по мере того, как американские избиратели начнут переключать свое внимание с коронавируса непосредственно на президентские выборы. И что же они увидят в своей стране? Города действительно горят. В Портленде, что на западном побережье страны, «протестующие» устроили настоящую вакханалию, позабыв о начальных целях движения - борьбе черных за расовое равноправие и против насилия со стороны полиции. Телеканалы сообщают, что бунт охватил и другие города неподалеку от Портленда. В городе Юджине экстремисты на этой неделе попытались поджечь с помощью фейерверков местную тюрьму и здание суда, а также атаковали офисные здания в то время, как их сотрудники находились внутри. Одновременно резко участились случаи нападения на местных водителей, машины которых «борцы за равноправие» останавливают и, если те не подчиняются командам, стреляют по ним из пистолетов в упор.
А в это время в центре Нью-Йорка чернокожие бандиты в течение нескольких прошлых ночей разбивали ветровые стекла и танцевали на машинах с надписью NYPD – Управление полиции Нью-Йорка.
Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что ситуация выходит из под контроля властей. Трамп направил в Портленд еще сотню федеральных агентов в дополнение к 600-м, которые уже неделю противостоят там агрессивной толпе, но справиться с мятежом они не могут. Тем более что местный мэр и губернатор штата Орегон потворствуют анархистам и призывают федералов покинуть город. Можно себе представить, что там будет твориться после этого.
По мере того, как насилие захлестывает их страну американцы пересматривают свое отношение к чернокожему бунту. В начале июня, сразу после того, как в Миннеаполисе был убит афроамериканец Джордж Флойд, что и стало причиной беспорядков, 44 процента поддерживало движение Black Lives Matter - «Жизни черных имеют значение», а 34 процента нет. Однако теперь все изменилось - 44 процента граждан отрицательно относятся к этой псевдорасовой борьбе, а поддерживает ее 41 процент.
Интересное исследование провел вашингтонский институт Cato. Он установил, что 62% опрошенных сейчас боятся открыто выражать свое мнение. И это не только республиканцы, которые опасаются, что публичная поддержка Трампа может им дорого стоить, но и 59% независимых, но даже и 52% самих демократов. Нация запугана, 1 поправка к конституции, гарантирующая американцам свободу слова, попрана. Тех, кто выступают против левого мятежа с черным лицом, подвергают остракизму, их унижают, угрожают, выгоняют с работы.
Кто сейчас скажет, что Америка остается свободной страной? В считанные недели она перестала быть ею.
Однако cтрах может перерасти в гнев. В своем последнем номере Washington Post опубликовала пространный репортаж под заголовком «Когда Black Lives Matter приходит в сельскую белую Америку». Трое чернокожих женщин-активисток приехали в город Роки Маунт, что в штате Вирджиния и встали у монумента военным, воевавшим на стороне Конфедерации – сил юга, которые сейчас у бунтовщиков ассоциируются с рабовладением. «Я черная и горжусь этим», - говорилось на одном из их плакатов». «Положим конец расизму», - гласил другой. Но простояли они там недолго. «Fuck you all» («Да пошли вы все...), - прокричал им в окно один из проезжающих мимо местных жителей. - Вы оскорбляете наш памятник». И с этими словами показал участникам пикета средний палец.
Глубинная, сельская Америка всегда в большей степени, чем население городов решала, кому быть, а кому нет президентом страны. Сейчас она словно затаилась, с ужасом наблюдая, что творится в мегаполисах. Однако свое слово она скажет в начале ноября на выборах. Тогда и будет ясно, кому из двух кандидатов это одноэтажная Америка покажет средний палец.