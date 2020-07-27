Нефти прогнозируют $50 ко второй половине 2021 года

Цена на нефть ко второй половине 2021 года поднимется примерно до $50 за баррель. Такой прогноз озвучил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

"Хотя все время существует неопределенность относительно цен на нефть, мы ожидаем, что средняя цена... поднимется, возможно, до $50 за баррель во второй половине 2021 года на фоне того, что запасы будут продолжать снижаться за этот период", - цитирует главу американского Минэнерго ТАСС.

По словам Бруйетта, несмотря на то, что добыча природного газа, как ожидается, тоже будет снижаться в первой половине 2021 года, министерство ожидает, что она начнет снова увеличиваться во второй половине 2021 года.

"И эти тенденции, по нашему мнению, закладывают основу для очень прочного восстановления экономики", - выразил уверенность Бруйетт.