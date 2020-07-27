Переговоры Джейхуна Байрамова с послом России

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел сегодня встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджане Михаилом Бочарниковым.

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что в ходе встречи министр Байрамов выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Россией в контексте стратегического партнерства, добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Было отмечено, что многоплановые азербайджано-российские отношения, развивающиеся на уровне стратегического партнерства, важны в интересах обеих стран и в целом для стабильности региона.

Посол Бочарников рассказал о широких перспективах дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Отметив, что некоторые проекты были отложены в условиях глобальной пандемии, российский посол сообщил, что даже в этой ситуации обе страны продолжают сотрудничать, и Россия продолжает поддерживать Азербайджан, будь то по части медицинского оборудования, либо обмена опытом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, в том числе предотвращению атаки вооруженных сил Армении в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе, по текущей ситуации в регионе. Было отмечено агрессивное поведение радикальных армянских сил против мирных азербайджанских демонстрантов и дипломатических представительств за рубежом.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что данная военная провокация Армении носила преднамеренный характер. Было подчеркнуто, что этой провокацией армянская сторона не достигла какой-либо цели, наоборот, вновь столкнулась с решительной позицией международного сообщества.