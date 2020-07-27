В частности, речь идет строптивой паре — Меган Маркл и принце Гарри, покинувшей венценосные покои. Два автора книги получили информацию из самого сердца могущественного государства — Букингемского дворца.

Но вот газеты The Times и Sunday Times все же получили доступ к сенсационной книге двух авторов Finding Freedom («В поисках свободы» - пер. ред.), на страницах которой впервые раскрываются многие тайны королевского двора Великобритании.

Британские издания всегда пристально следят за тем, что происходит за стенами дома Виндзоров. Правда, секреты внутренней жизни королевской семьи выплывают на свет не так часто.

Haqqin.az со ссылкой на британские СМИ не раз сообщал о страстях в Букингемском дворце, сотрясающих временами общественность королевства и дающих пищу для сплетен, слухов, домыслов.

На страницах двух изданий появилась очередная публикация из книги, в которой авторы пишут, что принц Гарри был так решительно настроен уйти из семьи, что отбросил даже возможность предложенного со стороны королевы «пробного периода», после которого ему и Меган позволено было бы вернуться назад после годового перерыва.

На окончательное решение расставания с двором и семьей принца толкнуло убеждение Гарри в том, что «старая гвардия» дворца не любит Меган Маркл, и будет стараться осложнять ей жизнь.

Авторы книги Обид Скуби и Кэролин Дюран на основании проверенных источников пишут, что конфликт между Гарри и его братом Уильямом, не только слух, гуляющий по страницам медиа, но факт.

К разрыву связей между ними привело негативное отношение принца Кембриджского к Меган Маркл, которое началось задолго до свадьбы ее с представителем клана Сассексов. Уильям предупреждал брата о связи с актрисой, и советовал ему уделить больше времени, чтобы узнать «эту девушку», что Гарри посчитал признаком снобизма.

Члены королевской семьи опасались также надламывания своего имиджа решением пары. Это оказалось верным — от ухода со двора Меган и Гарри не проиграла только королева Елизавета II.

Что интересно, пишут авторы, именно королева Елизавета стояла на том, что Меган и Гарри имеют за собой открытые двери, чтобы вернуться или создать для себя новую роль в рамках королевской семьи. Однако пара не выказала никакого интереса воспользоваться такой возможностью.

Один из источников авторов сенсационной книжки, который находится в окружении королевской семьи утверждает, что Сассексы, особенно Гарри, хоть не были настроены на использование «пробного периода», но все же не признаются в том, что решение уйти из семьи было плохим.

Информаторы не исключают также, что со временем Меган и Гарри могут принимать какие-то действия в качестве членов королевской семьи, хотя совершенно определенно не вернутся в лоно двора.

Какими будут эти действия, в какой области общественной жизни — это предстоит узнать лишь со временем. Одно ясно: сын легендарной принцессы Дианы, произведшей в свое время громкий шум вокруг британского трона, прямо скажем, унаследовал характер своей матери.