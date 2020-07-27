Билл Гейтс: большинство тестов на коронавирус бесполезны

По его словам, большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезны из-за слишком длительного периода выдачи результатов. Он назвал безумием то, что в США интервал между взятием анализов на коронавирусную инфекцию и выдачей их результатов в среднем "превышает 48 часов": "Такой тест является полной потерей времени и средств. Большая часть данных о том, как много мы тестируем, является пустой тратой".

Гейтс подчеркнул, что никто не должен платить за метод диагностики, когда результаты приходят в течение семи дней, так как люди в это время продолжают инфицировать других.