Гаджи Бейлаганского приговорили к 19 годам лишения свободы

В Москве вынесен приговор Гаджибабе Талыбханлы (Гаджи Бейлаганскому), признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч.1 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право въезда), сообщает haqqin.az со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

Согласно информации, следствием и судом установлено, что в апреле 2012 года обвиняемый, являясь членом этнической преступной группы, в Москве произвел несколько выстрелов в автомобиль «Тойота Ленд Крузер», где находились участник конкурирующей группировки, 1960 года рождения, и его знакомая, 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В рамках расследования установлено, что мотивом, побудившим обвиняемого совершить указанное преступление, явилось его желание укрепить свой статус и криминальную репутацию.

Следствие также получило неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к инкриминируемым преступным деяниям.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговором суда Гаджи Бейлаганскому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.