На «безрассудство» США Китай обещает «твердый и рациональный» ответ

Пекин примет твердые и решительные меры в отношении Вашингтона при ухудшении дипломатических отношений двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

«При столкновении с бесчинством и безрассудством Соединенных Штатов ответ Китая будет твердым и рациональным», – цитирует ТАСС китайского министра, слова которого приводятся в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.

«КНР будет решительно противодействовать злостным практикам, которые ущемляют наши законные права и интересы, Китай никогда не станет первым разжигать конфликт», – подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства, комментируя закрытие Вашингтоном генконсульства КНР в Хьюстоне и последующие зеркальные меры Пекина в отношении американской дипмиссии в Чэнду.

Ван И добавил, что Китай и США должны исходить из принципа рациональности и интересов народов двух стран: «Мы готовы на основании равноправных отношений поддерживать стабильность связей между двумя странами, исходя из общих интересов народов Китая и Соединенных Штатов, а также всего мира».