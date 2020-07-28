Патриарх Варфоломей благодарит Эрдогана

Патриарх поблагодарил главу турецкого государства за реставрацию монастыря Панагия Сумела и его повторное открытие для посещения. Варфоломей выразил удовлетворение по поводу поддержки и внимания, которые турецкий лидер проявил в вопросе восстановления монастыря.

Патриарх греческой православной церкви в Стамбуле Варфоломей позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию президента Турции.

В 2000 году монастырь Панагия Сумела, расположенный в районе Мачка турецкой провинции Трабзон, был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Работы по реставрации монастыря ведутся с февраля 2016 года. Часть территории монастыря открыта для посещений с 25 мая.

Ранее президент Эрдоган, выступая на церемонии завершения второго этапа реставрационных работ в монастыре, сказал, что монастырь Панагия Сумела, построенный почти 1600 лет назад, был и остается величественным произведением наследия Анатолии.