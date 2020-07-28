Продажи оружия предприятия сократились вдвое по сравнению с 2016 годом, до 437,5 миллиона долларов, даже несмотря на рост спроса на фоне гражданских протестов и беспорядков в США. Компания накопила долги в 250 миллионов долларов, пишет Лента.ру.

Американская компания Remington, являющаяся старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление о банкротстве подано в суд на основании главы 11 американского Кодекса о банкротстве. Она подразумевает реорганизацию и финансовое оздоровление компании, позволяя избежать ее ликвидации и распродажи активов. После подачи заявления предприятие может продолжить деятельность под надзором и обслуживать долги.

Это уже второе за два года банкротство Remington Outdoor. Компания начала процедуру в марте 2018 года из-за накопившихся долгов, в мае того же года передала права собственности в руки основных кредиторов.

Компания Remington была создана более 200 лет назад. Предприятие поставляло оружие в период гражданской войны в США и во время Первой и Второй мировых войн.