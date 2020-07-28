Пропаганда наркотиков завершилась для жителя Баку арестом

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, задержан владелец профиля - им оказался житель Сабунчинского района Баку Сахиб Мамедов.

В своих показаниях он признался, что пропагандировал употребление наркотиков в указанной соцсети. В результате назначенных экспертиз было установлено, что Мамедов регулярно употреблял марихуану и психотропное вещество метамфетамин.

Решением Сабунчинского суда Мамедов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 206 Кодекса об административных правонарушениях, и арестован на один месяц в административном порядке.