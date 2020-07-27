Официальный сайт Евросоюза опубликовал азербайджанскую правду

«Новая Европа» - главный политико-аналитический журнал Европейского Союза представляет собой периодическое издание, в котором выражается отношение европейских политиков к мировым событиям, рассматривается их подоплека и влияние на ситуацию в мире и отдельных регионах.

Журнал «Новая Европа» и официальный сайт Европейского Союза опубликовали статью «Агрессия Армении будет иметь долгосрочные серьезные последствия для Южного Кавказа», автором которой является депутат азербайджанского парламента сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС –Азербайджан Джаваншир Фейзиев. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на вышеуказанные издания.

В статье раскрывается суть постоянно предпринимаемых армянской стороной провокаций, последней из которых стал недавний инцидент на азербайджано-армянской границе. Фейзиев объяснил, что, как свидетельствуют факты, инициируемые как прежним, так и нынешним руководством Армении провокационные действия имеют целью сорвать переговоры сторон при посредничестве Минской группы ОБСЕ и сохранить статус-кво в карабахском, армяно-азербайджанском конфликте. В то же время власти в Ереване стремятся отвлечь армянское общество от серьезных внутренних проблем, которые с годами только нарастают, а с приходом к власти Никола Пашиняна усугубились до предела.

Еще одна немаловажная цель, которую преследует армянская политическая элита, - вовлечение в конфликт стран-членов ОДКБ, естественно на стороне Армении. Противостояние сразу нескольких стран способствовало бы вмешательству в конфликт других региональных держав, что однозначно может привести к долгосрочным серьезным последствиям для Южного Кавказа.

Автор подчеркивает, что, несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН и множества документов других авторитетных международных организаций с требованием освободить оккупированные земли сопредельного государства, армянские власти упорно игнорируют настоятельные призывы международного сообщества.

Азербайджанский парламентарий счел нужным отметить неэффективность мер, предпринимаемых Минской группой ОБСЕ, указав, что азербайджанская общественность уже потеряла надежду на этих международных посредников. Фейзиев дал понять, что Азербайджан не намерен далее вести бесплодные переговоры ради дипломатии и оставляет за собой право предпринять действия по освобождению своих земель в соответствии с Уставом ООН. А Европа как надежный партнер страны должна поддержать шаги Азербайджана в этом направлении.

В заключение автор обращает внимание европейских политиков на то, что карабахский конфликт – проблема не только Южно-Кавказского региона, но и Европейского континента, поскольку разгорается у его границ и в случае военных действий так или иначе скажется на странах ЕС. В частности, в зону боевых действий попадут международные нефте- и газопроводы из Азербайджана в Европу и транспортный коридор Восток-Запад и Европа лишится этого важного для нее источника энергии и значимых торговых путей. Тем более, что Армения во время июльской войны на азербайджано-армянской границе уже предприняла попытку нарушить эти коммуникации.