В понедельник правительство Бориса Джонсона , точнее, санитарные органы, объявили Балеарские и Канарские острова эпидемиологически небезопасными. Что, понятно, наносит удар по еще не оправившейся отрасли туризма Испании.

Правда, туристы из Великобритании, которые привыкли отдыхать на испанских островах в Средиземном море или в океане, недавно получили тревожный сигнал с Даунинг-стрит, 10.

Испания, как одна из самых туристических держав в Европе, начинает отходить от последствий пандемии, хотя не все еще гладко с уровнем заболеваемости. Тем не менее отрасль организации отдыха получила надежду на восстановление.

Испанская министр туризма Мария Рейес Марото заявила, что в переговорах с Великобританией по поводу отмены карантинных мер, Мадрид предлагает создать воздушные коридоры для путешествующих между Великобританией и Испанией.

Условия реализации этого шага обсуждаются правительством с властями испанских регионов. Свое предложение она обещала передать Лондону.

В июне в течение двух недель воздушные коридоры соединяли несколько немецких городов с Балеарскими островами. Туристы летали группами на чартерных рейсах, а перед вылетом и по прилету пассажирам в аэропортах измеряли температуру тела.

Испанские санитарные службы утверждали в то время, что благодаря такой модели путешествия, можно было противодействовать коронавирусу.

В ответ на заявление британских властей, представители Балеаров и Канар заявили, что уровень случаев заражения Covid-19 неизмеримо меньше, чем в Великобритании.

Тем не менее и власти Бельгии призвали своих граждан избегать поездок в Испанию. На что главный эпидемиолог Испании Фернандо Симон иронично заметил: «Благодарю за такую рекомендацию. Одной проблемой меньше для наших санитарных служб».

А премьер-министр Испании Педро Санчес болезненно среагировал на решение Лондона о необходимости соблюдения 14-дневного карантина для прибывающих из его страны, как «несправедливое» и «ошибочное». Он также добавил, что в ближайшее время продолжит переговоры с властями Великобритании с целью изменить невыгодное для испанского туризма решения правительства Бориса Джонсона.