Переболевшие COVID пожаловались на непроходящие симптомы болезни

Пациенты, у которых еще несколько месяцев назад был диагностирован коронавирус, рассказали, что до сих пор страдают от симптомов инфекции, пишет Лента.ру со ссылкой на британское издание The Mirror.

Так, 47-летняя учительница Эми Уотсон из Портленда, штат Орегон (США), рассказала о высокой температуре в течение более 100 дней с момента выявления у нее положительного результата теста на коронавирус. Кейт Портер из Массачусетса также продолжает бороться с симптомами инфекции, несмотря на то, что заразилась COVID-19 еще в марте. 27-летняя Саманта Деммлер рассказала Daily Mail, что уже на протяжении четырех месяцев после постановки диагноза продолжает испытывать потерю обоняния, провалы в памяти и скопление жидкости в легких.

Врач из Филадельфии Джессика Дайн назвала NBC две гипотезы, которые объясняют происходящее с пациентами. Первый вариант предполагает, что коронавирус еще остался в их организме и его невозможно обнаружить с помощью тестирования. Согласно второй гипотезе, вирус покинул организм, однако пациенты испытывают так называемый поствирусный воспалительный синдром, при котором иммунная система остается «оживленной».

Этой теории придерживается и невролог из Стэнфордского университета Митчелл Миглис. По его мнению, COVID-19 повреждает вегетативную нервную систему, что отрицательно влияет на пищеварение, сон, частоту сердечных сокращений и кровяное давление. «Для полного выздоровления может потребоваться очень много времени», — сказал он.