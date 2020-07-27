Проблема закрывшихся банков и компенсации вкладчикам приобрела настолько масштабный характер, что ею поинтересовался и президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам. Глава Центробанка Эльман Рустамов в общих чертах проинформировал главу государства, но одну важную проблему он не затронул. А между тем проблема эта, которой впору бы заняться Главному управлению по борьбе с организованной преступностью МВД, разрослась настолько, что ею занимается уже Конституционный суд.

Читатель, наверное, уже догадался, что речь идет о четырех закрытых банках - ОАО «Atabank», ОАО «AG Bank», ОАО «NBC Bank» и ОАО «Amrahbank». Вернее, только о первых трех из них, которые продолжали прием депозитов у граждан вопреки соответствующему запрету регулятора. («Atabank» пойти на такое не мог, так как скандал вокруг него уже разгорелся, в чем не малая заслуга и haqqin.az). В результате получилась картина, которую официальные органы хотят выдать за обычную банковскую путаницу, хотя на самом деле это говорит об организованной преступности в довольно-таки крупном масштабе. И дело не только в том, что в результате такой проделки банков сегодня страдают конкретные люди, которые, сами того не ведая, стали теперь вкладчиками вне закона. Да, оформив свои вклады по всем правилам, они, как выяснилось, не имеют такого статуса, а вложенные деньги стали пока ничьими.

Что интересно, только в ходе недавнего процесса возврата вкладов в четырех банках, лишенных лицензии Центробанком, выяснилось, что еще за несколько месяцев до этого регулятор запретил данным финучреждениям прием вкладов, чему последние не придали значения, продолжив принимать вклады у населения. В результате возникла парадоксальная ситуация, когда банки даже при всем своем желании не могут вернуть вклады (они незаконны), а лица, разместившие вклады в этих банках, столкнулись с проблемами возврата своих денег. И, видимо, надолго.

Как это могло получиться, ведь сегодня не 90-е годы прошлого века, когда любой банкир мог пойти на самые неожиданные махинации, а потом скрыться с мешком прихваченных денег, чужих, конечно. Трудно сказать, кому в голову пришла идея запрещать банкам принимать вклады, причем негласно. Конечно, объявление о таком решении заранее могло привести к нежелательным последствиям – клиенты в массовом порядке потребовали бы свои вклады обратно, банки же это сделать не смогли бы. Паника могла перерасти в политическую акцию, чего банкам не надо. С другой стороны, и клиентам отказывать в размещении вклада невозможно - надо причину объяснять. А это равноценно официальному объявлению об ожидающемся конце данного банка.

И прав, пожалуй, эксперт по банковской сфере Акрам Гасанов, считая, что разумнее было бы сразу закрыть банк, а не применять такие ограничения. Банкиры из двух зол выбрали меньшее – нарушение предписания регулятора, а не закона. И сегодня никто не может найти виновного этой тайной операции регулятора, каковым летом прошлого года была ликвидированная в конце того же года Палата по надзору за финансовыми рынками. А вернее, и не ищет, так во всяком случае кажется внешне. Вот и получается, что виновных вроде нет, а страдать людям, число которых тоже неизвестно, приходится по вине этих самых «невиновных».