То, о чем говорил Эльман Рустамов, – организованная преступность наш комментарий
Проблема закрывшихся банков и компенсации вкладчикам приобрела настолько масштабный характер, что ею поинтересовался и президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам. Глава Центробанка Эльман Рустамов в общих чертах проинформировал главу государства, но одну важную проблему он не затронул. А между тем проблема эта, которой впору бы заняться Главному управлению по борьбе с организованной преступностью МВД, разрослась настолько, что ею занимается уже Конституционный суд.
Читатель, наверное, уже догадался, что речь идет о четырех закрытых банках - ОАО «Atabank», ОАО «AG Bank», ОАО «NBC Bank» и ОАО «Amrahbank». Вернее, только о первых трех из них, которые продолжали прием депозитов у граждан вопреки соответствующему запрету регулятора. («Atabank» пойти на такое не мог, так как скандал вокруг него уже разгорелся, в чем не малая заслуга и haqqin.az). В результате получилась картина, которую официальные органы хотят выдать за обычную банковскую путаницу, хотя на самом деле это говорит об организованной преступности в довольно-таки крупном масштабе. И дело не только в том, что в результате такой проделки банков сегодня страдают конкретные люди, которые, сами того не ведая, стали теперь вкладчиками вне закона. Да, оформив свои вклады по всем правилам, они, как выяснилось, не имеют такого статуса, а вложенные деньги стали пока ничьими.
Что интересно, только в ходе недавнего процесса возврата вкладов в четырех банках, лишенных лицензии Центробанком, выяснилось, что еще за несколько месяцев до этого регулятор запретил данным финучреждениям прием вкладов, чему последние не придали значения, продолжив принимать вклады у населения. В результате возникла парадоксальная ситуация, когда банки даже при всем своем желании не могут вернуть вклады (они незаконны), а лица, разместившие вклады в этих банках, столкнулись с проблемами возврата своих денег. И, видимо, надолго.
Как это могло получиться, ведь сегодня не 90-е годы прошлого века, когда любой банкир мог пойти на самые неожиданные махинации, а потом скрыться с мешком прихваченных денег, чужих, конечно. Трудно сказать, кому в голову пришла идея запрещать банкам принимать вклады, причем негласно. Конечно, объявление о таком решении заранее могло привести к нежелательным последствиям – клиенты в массовом порядке потребовали бы свои вклады обратно, банки же это сделать не смогли бы. Паника могла перерасти в политическую акцию, чего банкам не надо. С другой стороны, и клиентам отказывать в размещении вклада невозможно - надо причину объяснять. А это равноценно официальному объявлению об ожидающемся конце данного банка.
И прав, пожалуй, эксперт по банковской сфере Акрам Гасанов, считая, что разумнее было бы сразу закрыть банк, а не применять такие ограничения. Банкиры из двух зол выбрали меньшее – нарушение предписания регулятора, а не закона. И сегодня никто не может найти виновного этой тайной операции регулятора, каковым летом прошлого года была ликвидированная в конце того же года Палата по надзору за финансовыми рынками. А вернее, и не ищет, так во всяком случае кажется внешне. Вот и получается, что виновных вроде нет, а страдать людям, число которых тоже неизвестно, приходится по вине этих самых «невиновных».
А дело между тем достигло Конституционного суда. Да, поставленные перед фактом Центробанк и Фонд страхования вкладов уже знакомы с тем, какие последствия могут вызвать темные игры с вкладчиками. Деньги им надо вернуть, но как? В настоящее время банки проходят процедуру ликвидации и банковские вклады, принятые ими в период запрета, не подлежат компенсации. Вот они и обратились в Кабмин с просьбой призвать на помощь Конституционный суд страны, чтобы тот дал свое толкование возникшей ситуации через призму азербайджанского законодательства. Вот до какой степени осложнили простую ситуацию наши банки. И не только они. Видя приближение своего конца, Палата не решилась своевременно закрыть банки, пользуясь этим, те тоже, предвидя свой логический конец, делали все, чтобы под конец хоть немного нажиться. Одни нажились, другие потеряли деньги, а виновных нет.
Недавно на очередном заседании палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Кабмина с целью защиты прав вкладчиков AtaBank, AGBank и NBCBank, находящихся в ликвидации. Было принято решение о вынесении данного запроса на обсуждение на заседании пленума Конституционного суда. Помочь пострадавшим, конечно, надо. К тому же их на сей раз и обвинить-то не в чем. А помощь эта, как у нас принято, будет обеспечена, скорее всего, за счет государства, то есть нас с вами. Но пора наконец задуматься: до каких же пор одни будут дурить ни в чем не повинных людей, а государство за это будет расплачиваться. Как будто так это и должно быть. Не могла же ведь простая ошибка банковского клерка стать предметом разбора в Конституционном суде.
Пора бы и виновных поискать, да прижать к стенке. Да так, чтобы другим неповадно было. Если установлены ограничения на прием вкладов в каком-либо банке, и информация об этом не опубликована, то вкладчик не должен страдать от этого и нести ответственность. Да, если банку запрещено принимать вклады, он не должен их привлекать. А контролировать это должны соответствующие госорганы. А их у нас, к сожалению, много.