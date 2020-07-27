Ковры, металл и героин на скамье подсудимых
Завершилось предварительное следствие по делу жителей Баку - 43-летнего Теймура Мамедова и 48-летней Амины Байрамовой, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Согласно информации, ранее судимый Теймур Мамедов в июне прошлого года был задержан сотрудниками полиции по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у него был обнаружен героин.
Следственным путем было установлено, что героин Теймур Мамедов приобрел у жительницы поселка Ени Сураханы Амины Байрамовой. При обыске в доме этой гражданки было обнаружено 500 граммов героина, 200 таблеток психотропного веществ, а также марихуана и терьяк.
В отношении обоих задержанных была избрана мера пресечения в виде нахождения под надзором полиции.
Примечательно, что поводом к возбуждению к уголовному делу послужило банальное воровство: жители поселка Шувелан Рамиль Гасанов и Халид Гулиев украли со двора гражданки Т.Мамедовой ковер (уголовное дело в отношении обоих выделено в отдельное производство).
Кражей дело и ограничилось бы, если бы воровская парочка не решила добытое криминальным путем имущество сразу же пустить в оборот, но не продать, а обменять на наркотики. Так они и сделали – вручили украденный ковер известной им распространительнице зелья Амине Байрамовой, а в обмен получили героин.
Не остановившись на «достигнутом», через несколько дней Гасанов с Гулиевым выкрали металлические вещи у жителя поселка Т.Гаджизаде и продали их в пункте приема металлолома. Полученные таким образом деньги они снова потратили на наркотики, опять купив их у Байрамовой.
После того как воришек поймали, Теймур Мамедов признался на следствии, что уже почти десять лет употребляет героин, вот и в день, когда его задержали, тоже приобрел наркотики у женщины по имени Амина.
«Я давно знал, что Амина торгует наркотиками. В тот день я приобрел одну упаковку за 10 манатов для собственного употребления. Когда купил героин и уже собирался уходить, ко мне подошли люди в штатском и предложили пройти в 31-е отделение полиции Сураханского района. Там меня обыскали при свидетелях. Сотрудникам полиции я сказал, что купил героин для себя», - заявил Мамедов.
После допроса Теймура Мамедова сотрудники полиции провели осмотр в квартире Амины Байрамовой. Женщина призналась, что занимается продажей наркотических средств, да и сама их употребляет.
«Ко мне подошли несколько человек и представились сотрудниками полиции. Они сказали, что Теймур Мамедов признался в покупке у меня героина, и теперь им нужно провести осмотр моей квартиры. Я не противилась, и они все обыскали в присутствии понятых», - сказала женщина.
При осмотре квартиры Байрамовой в спальне и на кухне было обнаружено большое количество героина, марихуаны и различных психотропных веществ. В ходе допроса женщина сообщила, что приобрела наркотики несколько месяцев назад у знакомого в Астаринском районе.