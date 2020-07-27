Инара Рафикгызы, судебный репортер 01:06

Завершилось предварительное следствие по делу жителей Баку - 43-летнего Теймура Мамедова и 48-летней Амины Байрамовой, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Согласно информации, ранее судимый Теймур Мамедов в июне прошлого года был задержан сотрудниками полиции по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у него был обнаружен героин.

Следственным путем было установлено, что героин Теймур Мамедов приобрел у жительницы поселка Ени Сураханы Амины Байрамовой. При обыске в доме этой гражданки было обнаружено 500 граммов героина, 200 таблеток психотропного веществ, а также марихуана и терьяк. В отношении обоих задержанных была избрана мера пресечения в виде нахождения под надзором полиции. Примечательно, что поводом к возбуждению к уголовному делу послужило банальное воровство: жители поселка Шувелан Рамиль Гасанов и Халид Гулиев украли со двора гражданки Т.Мамедовой ковер (уголовное дело в отношении обоих выделено в отдельное производство). Кражей дело и ограничилось бы, если бы воровская парочка не решила добытое криминальным путем имущество сразу же пустить в оборот, но не продать, а обменять на наркотики. Так они и сделали – вручили украденный ковер известной им распространительнице зелья Амине Байрамовой, а в обмен получили героин. Не остановившись на «достигнутом», через несколько дней Гасанов с Гулиевым выкрали металлические вещи у жителя поселка Т.Гаджизаде и продали их в пункте приема металлолома. Полученные таким образом деньги они снова потратили на наркотики, опять купив их у Байрамовой.