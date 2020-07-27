Во Франции начали строить «искусственное солнце»

Как пишет BBС, ученые всерьез называют ИТЭР искусственным солнцем. В вакуумной камере размером с 10-этажный дом - 30 м в высоту и столько же в диаметре - планируется в промышленном масштабе воспроизвести процесс термоядерного синтеза, питающий энергией нашу звезду.

В исследовательском центре Кадараш на юге Франции, в 65 км от Марселя, началось строительство первого в мире экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Церемонию открыл президент Эммануэль Макрон - под музыку из киносаги "Звездные войны". Грандиозный международный проект можно сравнить по масштабам с МКС или Большим адронным коллайдером.

ИТЭР - самая масштабная научная стройка в истории человечества. В эксперименте принимают участие 35 стран: Индия, Китай, Россия, США, Южная Корея, Япония и страны ЕС (плюс Великобритания и Швейцария) - это 80% всей мировой экономики и больше половины населения планеты.

Россия не только один из основных партнеров этого амбициозного научного проекта, но и его старейший участник. Сама идея термоядерного реактора, которую сейчас пытаются реализовать без преувеличения всем миром, принадлежит советским ученым из Института атомной энергии им. Курчатова, отмечает британское издание. Все страны-участницы признают, что авторство идеи термоядерного реактора принадлежит России. Само слово "токамак" (именно так называется тип реакторной установки) - это русская аббревиатура: ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками.

В теории термоядерный синтез - неисчерпаемый источник энергии. Всего нескольких граммов водородного топлива достаточно, чтобы обеспечить теплом и электричеством тысячи домов, а "брикет" размером с ананас может заменить 10 тысяч тонн угля. В отличие от традиционных тепловых или атомных электростанций, термоядерный реактор не загрязняет атмосферу выбросами парниковых газов и не оставляет токсичных радиоактивных отходов.

Участники проекта подчеркивают: ИТЭР - экспериментальный реактор. Это не термоядерная электростанция, а площадка для беспрецедентного физического эксперимента. Однако, если все пойдет по намеченному плану, этот эксперимент определит будущее всей энергетики на планете.

"ИТЭР - совершенно потрясающий научный проект. Он объединил весь мир для создания чистого и возобновляемого источника энергии - энергии будущего, - заявил BBC глава британского агентства атомной энергетики Иэн Чапман. - Это возможность продемонстрировать всему миру, что реакция термоядерного синтеза возможна и на Земле".