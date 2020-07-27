Страны, вернувшие карантин из-за нового скачка заражений COVID-19

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, это не вторая волна пандемии COVID-19, а повторный пик первой волны, связанный с тем, что в некоторых странах вирус не был в достаточной степени подавлен. В числе таких стран оказались и те, кто очень успешно справился с первой волной коронавируса этой весной.

Многие страны стремились как можно скорее отменить карантинные меры и восстановить работу бизнеса. Теперь власти некоторых из них вынуждены возвращать непопулярные у населения и болезненные для экономики ограничения — по всей стране либо в отдельных районах и городах, говорится в статье, опуликованной в Forbes.

Израиль. Введенные в марте карантинные меры помогли Израилю сгладить кривую роста заболеваемости, и уже в мае страна вновь открыла школы и многие предприятия. Однако в июле заболеваемость вновь стала стремительно расти. Многие эксперты в сфере здравоохранения заявили, что правительство не проконтролировало должным образом соблюдение ограничений на этапе открытия экономики. 17 июля Израиль вновь ввел карантинные ограничения. Действия властей привели к серии протестных демонстраций в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Черногория. Во второй половине мая власти Черногории объявили о победе над эпидемией коронавируса: в конце месяца в стране излечился последний пациент, и она стала первым в Европе государством, полностью освободившимся от COVID-19. С 1 июня Черногория открыла границы и аэропорты. Однако новых больных стали обнаруживать уже в июне. Сначала страна запретила политические и религиозные собрания. А на прошлой неделе на всей территории страны была объявлена эпидемия. Жителей, в том числе детей старше семи лет, обязали носить маски на открытом воздухе и в помещениях.

Вьетнам. Введенные еще в январе жесткие ограничения позволили Вьетнаму избежать серьезной эпидемии коронавируса. На этой неделе правительству страны снова пришлось действовать на упреждение. В конце июля власти Вьетнама ввели ограничения в третьем по величине городе страны — Дананге. Это случилось после того, как там обнаружили три первых за три минувших месяца случая заражения коронавирусом. Жителей города обязали носить маски в людных местах и соблюдать социальную дистанцию, запретили все массовые мероприятия и прекратили деятельность развлекательных заведений.

Сербия. В мае парламент Сербии отменил введенное в стране в марте чрезвычайное положение и комендантский час, пожилым людям разрешили покидать дома, детские сады и группы продленного дня в школах возобновили работу. Однако в конце июня число заражений коронавирусом в стране вновь стало расти. В начале этого месяца президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готовится к новой волне эпидемии коронавируса, запретил собираться более чем по пятеро в помещениях и на улицах.

Казахстан. Резкая вспышка в центральноазиатской стране произошла в конце июня: в течение двух недель количество новых регистрируемых случаев на 1 млн населения выросло в 10 раз — с 20 до 192, свидетельствуют данные ВОЗ. 5 июля страна ввела жесткий двухнедельный карантин, который впоследствии продлила. Власти ограничили работу общественного транспорта, закрыли торговые центры и спортивные учреждения и запретили жителям передвигаться более чем по трое. Казахстанские власти признали, что недооценили масштабы распространения коронавируса в стране.