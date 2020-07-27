Миллионы россиян устремились в Турцию

Миллионы российских туристов устремились в Турцию после объявления о возобновлении авиасообщения с Россией в августе. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет Лента.ру.

«Мы говорим о миллионах граждан, которые готовы отправиться на отдых при малейшей возможности, ...потому что год дался очень тяжело. Все хотят отдохнуть и таким образом вернуть себе ощущение прежней жизни», — отметила она.

Ломидзе подчеркнула, что в Турцию в этом году полетят те россияне, кто «не принял никакого решения и не планировал отдыхать на отечественных курортах».

24 июля в России объявили о начале возобновления международного авиасообщения. с августа. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).