Женщина, приехавшая из Баку в Кюрдамир на поминки, стала причиной инфицирования коронавирусом десятков жителей села Пирили указанного района.

Как сообщает Report, число зараженных коронавирусом в селе достигло уже 45. Вспышки коронавируса обнаружены в пяти домах. В соседних домах проведены дезинфекционные работы, у жителей взяты анализы. Соответствующие структуры в настоящее время работают в селе в усиленном режиме.

В Исполнительной власти Кюрдамира агентству сказали, что планируется поместить село на карантин.