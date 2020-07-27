Названы самые лучшие рестораны мира
Крупнейший туристический сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших ресторанов мира на основе отзывов и впечатлений путешественников. Список опубликовала газета Daily Mail.
На первом месте оказалось французское заведение Auberge Du Vieux Puits, на втором - La Ville Blanche, которое также находится во Франции. Тройку лидеров замкнул ресторан Chila, расположенный в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
По информации издания, четвертую строчку занял британский ресторан The Black Swan, на пятую позицию встало заведение Leo, Колумбия.
Помимо названных ресторанов, в список также включили места из таких стран, как Чили, Япония, Германия, Китай, Южная Африка, Испания, Нидерланды, Италия, Новая Зеландия, Израиль, США и Мексика.