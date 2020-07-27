Минобороны о ситуации на фронте

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз, сообщает пресс-служба Минобороны.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.