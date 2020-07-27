В США школьница умерла от коронавируса во сне

Американская школьница Кимора Линум умерла от коронавируса во время сна после того, как пожаловалась на усталость. Об этом сообщает The Mirror.

Как рассказала семья девятилетней девочки, за несколько дней до смерти она почувствовала недомогание. Температура повысилась до 37,7 градуса, однако врачи посчитали, что у ребенка обычная простуда, и отправили ее домой. Несмотря на симптомы, теста на наличие коронавируса школьнице не сделали.

Через несколько дней Киморе стало немного лучше, и она отправилась поиграть со своими друзьями. Придя домой после прогулки, школьница пожаловалась на усталость и легла спать. Спустя какое-то время мама девочки обнаружила ее без признаков жизни. По словам родных, проблем со здоровьем у девочки не было.