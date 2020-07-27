В Турции приняли закон о регулировании соцсетей

Парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, свидетельствуют результаты голосования.

Как заявила глава парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Озлем Зенгин, согласно законопроекту, внесенному в парламент ПСР и состоящему из 9 пунктов, крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона будут обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.

Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течение 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Законопроект требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.