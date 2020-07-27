Полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем

Во Франции сотрудники правоохранительных органов в среду утром, 29 июля, эвакуировали лагерь мигрантов на северо-востоке Парижа, в Обервилье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эвакуация является частью операции, проводимой в данном районе с конца 2019 года.

Мигрантам предложили сесть в автобусы, которые направят их в центры размещения в столичном регионе Франции. Власти предусмотрели для мигрантов свыше 1,5 тыс. мест.

Известно, что местная полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере Парижа, но они появляются снова. Обычно мигранты живут там в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии.