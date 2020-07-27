Сотрудники отдела полиции Гаджигабульского района и врачебная бригада Центральной районной больницы в ходе рейдов выявили, что зараженный коронавирусом незаконно покинул дом.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что житель города Х. Джафаров, чьи результаты тестов оказались положительными и который должен был проходить лечение в домашних условиях, грубо нарушил правила карантина и покинул место жительства.

Было установлено местонахождение Х.Джафарова, и он был доставлен в Сабирабадскую центральную районную больницу.

Ведется расследование.