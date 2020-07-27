Вице-губернатор Калифорнии осудила зверства против азербайджанцев в Лос-Анджелесе

Куналакис выразила сожаление, что демонстрация перед генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе перешла в насилие, в результате которого пострадали люди.

Вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис выступила с заявлением, осуждающим зверства, осуществленные 21 июля армянскими дашнаками перед генконсульством в отношении мирных азербайджанцев. Об этом сообщили haqqin.az в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Вице-губернатор подчеркнула, что каждый имеет право выражать свое мнение, а насилие в отношении других недопустимо.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев поблагодарил Элени Куналакис за осуждение зверств, осуществленных в отношении членов азербайджанской общины. Генеральный консул отметил, что такое насилие нельзя допускать ни в Калифорнии, ни в других местах.

Отметим, что после варварства, осуществленного армянскими дашнаками в Лос-Анджелесе, генеральный консул Н.Агаев немедленно проинформировал об этом местных чиновников и призвал их осудить это насилие.

Куналакис, являющаяся с января 2019 года вице-губернатором Калифорнии, - первая женщина, избранная на эту должность в штате. Ранее, в 2010-2013 годах, она была послом США в Венгрии.