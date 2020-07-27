Пашинян отвечает Симоньян: «Пусть идет долма готовить. Если умеет» напрашивается фельетон
Премьер Армении Никол Пашинян в интервью российскому телеканалу РБК ответил на скандальный пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об отношениях Москвы и Еревана.
День уходил за днем, заставляя одного из главных лоббистов армянских интересов в Москве все более тревожиться. Десять дней назад она написала гневное письмо властям Армении, а ответа на него все не было, что заставляло госпожу Марго томиться в неизвестности.
«А может, они меня там, на родине, за важную фигуру не считают? А может, что-то изменилось в Кремле, и я зря все это написала?, - метались в голове тревожные мысли, отбивая аппетит, заставляя срываться на сотрудниках и Кеосаяне: – Ну и сволочь же этот премьер, ведь у меня могут морщины на лбу от переживаний появиться!»
В дверь руководителя RT робко поскреблись. «Кто еще там?» - резко спросила Симоньян. В дверь заглянул испуганный сотрудник:
- Позвольте, барыня? Тут такое дело-с… даже и не знаю-с…
- Да не мямли ты, недоделошний! Кратко излагай и выметайся, в тягостях я сегодня, - властно произнесла госпожа Марго.
Сотрудник собрался с духом и постарался унять дрожь в коленках: «Там этот, как его, черта… Ага, Никола Пашинян, того-с…»
«Что того-с? Чего мямлишь, дубина! На конюшню захотел?, – наливаясь гневом вскрикнула Симоньян, успев отметить, что лоб ее покрылся испариной, опять придется расходовать дорогую парижскую пудру. – Что, в приемной на коленях стоит, каяться пришел?»
Сотрудник закрыл глаза, мысленно перекрестился и выдохнул: «Никак нет-с, не стоит! Ответ вам прислал, барыня. Только не лично в руки, а на богомерзком ресурсе, в РБК, которому интервью дал». И видя, как темнотой наливаются глаза главного редактора RT, поспешил добавить: «Так понимаю, лично-то побоялся пред вами предстать, подлый трус!»
«Не забыли-таки меня в Ереване! Значит все правильно я сделала! Есть чем перед Кремлем отчитаться, а там, глядишь, и пудра окупится, - табуном коней пролетели в голове госпожи Марго мысли. И уже смягчаясь, она сказала сотруднику: - Ладно, распечатку неси! Да сходи к секретарю, скажи, что я велела тебе два доллара выдать. Кофею выпей за мое здоровье».
«Премного благодарен, барыня! Всенепременно изопью» - поклонился сотрудник, пытаясь поцеловать ручку госпожи Марго, но та нетерпеливым жестом выслала его из кабинета.
Так ли на самом деле происходило, когда главный редактор RT Маргарита Симоньян получила ответ премьера Армении Никола Пашиняна – утверждать не беремся. Злые языки болтают разное. Но десятидневная пауза имела место быть и уже сама по себе интересна.
Версий случившейся у Еревана задержки много, у каждой из сторон своя, но, думается, ларчик здесь открывается просто. Поначалу там решили, что глас Симоньян – это глас Кремля, а потому каждый час сотрудники аппарата премьера Пашиняна бегали к окнам - посмотреть, не появились ли на улицах «вежливые зеленые человечки» с российской военной базы, не расклеиваются ли на улицах Еревана листовки с лозунгом «#Армениянаш!»
Проходили часы и дни, ничего подобного не происходило – более того, вести из Москвы приходили самые обнадеживающие: Россия объявила о внезапной проверке боеготовности своих войск на Южном направлении, решила провести совместные с Арменией учения и в очередной раз заявила, что призывает к деэскалации напряженности на азербайджано-армянской границе не тех, кто ее создал, а обе стороны.
Вдобавок к этому и в российском медиапространстве тон высказываний в отношении Еревана начал меняться в прямо противоположную сторону – упреки в адрес авантюристической и антироссийской политики Армении сошли на нет, и вновь заиграла прежняя, рассохшаяся от старости шарманка о том, что «глобально армянская государственность и Армения как таковая это часть нашей колыбели - Византийской цивилизации. Судьбы и пути наши связаны тысячу лет».
А вот «Азербайджан - союзник Турции, нашего неизбежного природного врага, щупальца Эрдогана на постсоветском пространстве, союзник Украины и Грузии во многих вопросах», ну и прочий бред. Словом, Ереван отделался легким испугом, премьер и кабинет министров – испорченными с обеих сторон нижними частями гардероба. А Симоньян оказалась совсем не «гласом Кремля», а скандальной женщиной, эмоции которой перехлестнули через край.
Тут-то и пришла пора возмутиться Пашиняну, в голове которого внезапно всплыл интернет-мем: «Ты поливаешь меня помоями, но делаешь это без всякого уважения». А потому он и ответил Симоньян в том же духе: «Пусть идет долма готовить. Если умеет». Примерно так.
Ответ Пашиняна – это зияющая пустота, ответ ни о чем. И в обращении Симоньян, конечно, сколь бы эмоциональным оно ни было, присутствует попытка замаскировать реальные проблемы армяно-российских отношений. Но Пашинян пошел еще дальше – продемонстрировал блестящие способности к пустословию и полное непонимание ситуации.
Его умственное состояние все больше тревожит иррациональность, порой возникает впечатление, что он пребывает в какой-то иной реальности. Тут он дошел до того, что заявил о признании Ильхамом Алиевым Карабаха частью Армении: «Ведь если это не так, почему армянский премьер должен его представлять? Это не только я говорю, что Нагорный Карабах - это Армения. Это Ильхам Алиев, Азербайджан (в целом) говорят, что Нагорный Карабах - это Армения, ведь они утверждают, что армянский премьер должен представлять Степанакерт за переговорным столом».
Здесь, право, без людей в белых халатах не обойтись, поскольку этот, мягко говоря, горе-премьер даже не понимает, что президент Азербайджана садится с ним за стол только по одной причине - потому как Пашинян представляет оккупационный режим Армении, и только поэтому.
Словом, эпическая «битва жабы с гадюкой» завершилась сеансом саморазоблачения одной и другой стороны, и этот политический стриптиз способен вызвать только отвращение: попытку обсуждения сложных вопросов стороны слили в базарную склоку двух торговцев не самыми качественными фруктами, простите, аргументами.
Выводы haqqin.az об облегченном политическом поведении и пониженной интеллектуальной ответственности что армянских политиков, что лоббистов Армении блестяще подтвердились. Но это совершенно не радует. Поскольку цирковые гастроли этих клоунов на международной и региональной аренах оплачиваются кровью и ресурсами других стран.