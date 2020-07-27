День уходил за днем, заставляя одного из главных лоббистов армянских интересов в Москве все более тревожиться. Десять дней назад она написала гневное письмо властям Армении, а ответа на него все не было, что заставляло госпожу Марго томиться в неизвестности.

Премьер Армении Никол Пашинян в интервью российскому телеканалу РБК ответил на скандальный пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об отношениях Москвы и Еревана.

«А может, они меня там, на родине, за важную фигуру не считают? А может, что-то изменилось в Кремле, и я зря все это написала?, - метались в голове тревожные мысли, отбивая аппетит, заставляя срываться на сотрудниках и Кеосаяне: – Ну и сволочь же этот премьер, ведь у меня могут морщины на лбу от переживаний появиться!»

В дверь руководителя RT робко поскреблись. «Кто еще там?» - резко спросила Симоньян. В дверь заглянул испуганный сотрудник:

- Позвольте, барыня? Тут такое дело-с… даже и не знаю-с…

- Да не мямли ты, недоделошний! Кратко излагай и выметайся, в тягостях я сегодня, - властно произнесла госпожа Марго.

Сотрудник собрался с духом и постарался унять дрожь в коленках: «Там этот, как его, черта… Ага, Никола Пашинян, того-с…»

«Что того-с? Чего мямлишь, дубина! На конюшню захотел?, – наливаясь гневом вскрикнула Симоньян, успев отметить, что лоб ее покрылся испариной, опять придется расходовать дорогую парижскую пудру. – Что, в приемной на коленях стоит, каяться пришел?»

Сотрудник закрыл глаза, мысленно перекрестился и выдохнул: «Никак нет-с, не стоит! Ответ вам прислал, барыня. Только не лично в руки, а на богомерзком ресурсе, в РБК, которому интервью дал». И видя, как темнотой наливаются глаза главного редактора RT, поспешил добавить: «Так понимаю, лично-то побоялся пред вами предстать, подлый трус!»

«Не забыли-таки меня в Ереване! Значит все правильно я сделала! Есть чем перед Кремлем отчитаться, а там, глядишь, и пудра окупится, - табуном коней пролетели в голове госпожи Марго мысли. И уже смягчаясь, она сказала сотруднику: - Ладно, распечатку неси! Да сходи к секретарю, скажи, что я велела тебе два доллара выдать. Кофею выпей за мое здоровье».

«Премного благодарен, барыня! Всенепременно изопью» - поклонился сотрудник, пытаясь поцеловать ручку госпожи Марго, но та нетерпеливым жестом выслала его из кабинета.

Так ли на самом деле происходило, когда главный редактор RT Маргарита Симоньян получила ответ премьера Армении Никола Пашиняна – утверждать не беремся. Злые языки болтают разное. Но десятидневная пауза имела место быть и уже сама по себе интересна.

Версий случившейся у Еревана задержки много, у каждой из сторон своя, но, думается, ларчик здесь открывается просто. Поначалу там решили, что глас Симоньян – это глас Кремля, а потому каждый час сотрудники аппарата премьера Пашиняна бегали к окнам - посмотреть, не появились ли на улицах «вежливые зеленые человечки» с российской военной базы, не расклеиваются ли на улицах Еревана листовки с лозунгом «#Армениянаш!»