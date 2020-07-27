Россияне припасли рекордно много денег

Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства. Граждане припасли примерно четверть от реально располагаемых доходов, подсчитали в Центробанке. Как сообщает газета «Коммерсантъ», если в первом квартале текущего года на сбережения уходило до 8 процентов дохода граждан, то во втором квартале — до 23 процентов.

По расчетам ЦБ, обычный показатель нормы сбережений колеблется от 8 до 11 процентов, но сейчас снизиться норма не может. Это обусловлено еще действующими ограничениями экономической активности и приостановкой туристических поездок.

Рост сбережений наблюдается на фоне падения доходов. По данным Росстата, во втором квартале 2020-го они упали на 8 процентов. Согласно данным исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь», каждый пятый житель страны признался в значительном падении доходов за время пандемии, каждый десятый сообщил о полной потере заработка.