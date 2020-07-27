Украина отменяет визы для китайцев

Китайским гражданам больше не нужны визы для въезда на территорию Украины. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, он опубликован на сайте главы государства.

Согласно новым правилам, китайские туристы временно смогут въезжать в Украину, а также следовать транзитом через эту страну без виз. Безвизовый режим вводится ради укрепления дружеских отношений между Китаем и Украиной, а также взаимного сотрудничества в сфере туризма, отмечено в документе.

Он будет действовать с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года.