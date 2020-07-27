Рамиз Мехтиев: «Пытаются создать противостояние между руководством страны и бывшими должностными лицами»

«В последнее время ряд оппозиционных журналистов, работающих за рубежом, в передачах и обсуждениях, транслируемых посредством интернет-каналов, выдвигают нарушающие все нормы этики обвинения и клевету, направленные против руководства страны, что глубоко беспокоит меня, как и большинство членов азербайджанского общества». Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в заявлении президента Национальной академии наук Азербайджана, академика, постоянного члена Совбеза Азербайджана, экс-главы администрации президента Рамиза Мехтиева.

Академик Рамиз Мехтиев отмечает, что особое сожаление вызывают попытки этих людей манипулировать теми, кто был уволен или назначен на другую должность. Очевидно, что эти попытки основаны на тактике создания противостояния руководства страны и бывших должностных лиц, создания недоразумений, разногласий и формирования в обществе мнения о предполагаемых глубоких противоречиях внутри власти. В то время, когда Азербайджан вступает в очень чувствительную политическую стадию, сталкиваясь с агрессией Армении и армян всего мира, борется с последствиями пандемии, абсолютно недопустимо с точки зрения государственных интересов путать и разделять общественное мнение таким образом.

«Такие действия очень опасны для судьбы нашей страны. Я призываю тех, кто выбрал этот путь борьбы, пересмотреть свою деятельность и учесть жизненно важные интересы нашего общества и государства. Они должны учитывать, что их радикальные заявления из-за рубежа вызовут соответствующую резкую реакцию в Азербайджане.

Лично я хочу еще раз заявить, что мои политические убеждения не являются для меня азартной игрой, и я никогда не отворачивался от пути, по которому шел всю свою жизнь, и независимо от того, какую должность я бы не занимал, никогда не колебался относительно истинности своих убеждений. Я всегда был убежден в том, что идеалы общенационального лидера Гейдара Алиева являются правильным политическим выбором для стабильности, процветания и развития нашей страны. На этом пути я много лет работал как верный соратник Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, и я буду продолжать это делать. Моя приверженность главе государства — это вопрос морали и государственности. Здесь нет вопроса личных и мелких интересов», - говорится в заявлении академика Мехтиева.

Рамиз Мехтиев подчеркнул, что критикам не следует забывать о том, что президент является главой государства, символом суверенитета страны.

«Неоспорим тот факт, что за время президентства Ильхама Алиева наша страна прошла большой путь развития, и ее международный авторитет укрепился. Это по праву вызывает чувство гордости у каждого азербайджанца. Представление азербайджанского государства в неприглядном свете за рубежом не принесет чести никому, кто считает себя азербайджанцем. В нынешних политических условиях у каждого из нас есть лишь один враг – оккупант Армения! Вся наша энергия и сила должны быть направлены на борьбу с этим врагом. Наша история показывает, что мы сталкивались с большими потерями и поражениями во все периоды, когда мы забывали о внешних угрозах и становились зависимыми от внутренней борьбы. Наш долг и моральная ответственность - извлекать уроки из трагедий прошлого и сплотиться вокруг главы нашего государства!», - говорится в заявлении академика Мехтиева.