Ильхам Алиев отправился в Исмаиллы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы, сообщает «АзерТАдж».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы, сообщает «АзерТАдж».
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