Российская вакцина от коронавируса станет доступна уже 15 августа

Разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа и может стать доступна гражданам уже 15-го числа. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правительстве.

По данным агентства, препарат передан на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После этого соответствующие документы поступят в Минздрав. Еще пять-семь дней потребуется на проверку в Росздравнадзоре.

«После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сказал собеседник агентства.