COVID-19 в России: 5475 новых инфицированных и 169 умерших за сутки

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в России достигло 828 990 человек. По состоянию на утро 29 июля в России зарегистрированы 5475 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.

За минувшие сутки от болезни умерли еще 169 пациентов. Всего с начала распространения инфекции в России скончались 13 673 человек.

Выздоровели 620 333 человека, за сутки из больниц выписали еще 8116 пациентов.

В стране проведены свыше 27,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 242 тысячи тестов за последние сутки.