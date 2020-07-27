Роухани обвинил США в авиатерроризме

Действия военно-воздушных сил США в отношении иранского пассажирского самолета являются "авиатерроризмом", заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Разве можно, чтобы в международном воздушном коридоре на существующем авиамаршруте к пассажирскому самолету, где находятся взрослые, дети и женщины, подлетал истребитель, запугивая их. Никаких сомнений – это авиатерроризм", - сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного по телевидению.

Он призвал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и СБ ООН противодействовать "авиатерроризму", заявив, что страны Ближнего Востока также не должны молчать.

Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщала, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских ВВС с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте (Ливан), высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.