Супруга депутата Рамиля Гасана оштрафована по решению молдавского суда

Инцидент, за которым последовало длительное судебное разбирательство, произошел 25 октября 2019 года при урегулировании комиссией по опеке графика встреч отца с ребенком. Предложенный комиссией график Екатерину не устраивал, и она, не сдержав эмоций, накинулась с кулаками на Алмари.

Штрафу Е.Гасан подверглась за рукоприкладство по отношению к Ваелю Алмари, отцу ее дочери Малики, с которым женщина сожительствовала до вступления в нынешний брак.

В Молдове на Екатерину Гасан, супругу депутата азербайджанского парламента Рамиля Гасана, наложен штраф, что стало еще одним скандальным эпизодом в долгой и темной истории, в которой замешан и сам народный избранник.

Молдавская полиция сочла нужным оштрафовать за эту хулиганскую выходку впавшую в истерику и не пожелавшую держать себя в руках супругу депутата Рамиля Гасана. Разбирательство дошло до Кишиневской апелляционной палаты, которая 8 июля 2020 года поставила точку в этом деле, подтвердив, что Екатерина Гасан нарушила закон, и оставив в силе наказание, определенное судом первой инстанции.

Надо сказать, что Екатерина Гасан уже давно не в ладах с законом. И содействует ей в этом ее муж-депутат. На слушаниях в Апелляционной палате она не присутствовала, так как еще в феврале сбежала из Молдовы в Азербайджан, похитив Малику, их с Ваелем Алмари дочь. Именно похитив, поскольку суд запретил вывозить ребенка из страны без согласия обоих родителей, а отец такого разрешения не давал.

И депутат Рамиль Гасан имеет к этой неприглядной истории самое непосредственное отношение. По имеющейся информации, именно он содействовал вывозу Малики из страны. Сначала Екатерина и ее муж переправили ребенка в неконтролируемый молдавскими властями сепаратистский Приднестровский регион (своего рода молдавский Нагорный Карабах). Далее, воспользовавшись дипломатическим статусом и связями законодателя, супруги въехали в Украину и уже оттуда вылетели в Баку. Украинские пограничники при этом дважды закрывали глаза на отсутствие документов, обязательных при пересечении границы с ребенком, которого сопровождает один родитель.

По данному факту молдавские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 207 УК «Незаконный вывоз детей из страны», предусматривающей лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как стало известно, депутат сейчас пытается узаконить нахождение в Азербайджане неродного ему ребенка, дочери его жены, вопреки воле отца Малики.