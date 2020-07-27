На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп

Министерство сельского хозяйства Филиппин подтвердило выявление птичьего гриппа H5N6 на фермах в провинции Пампанга на севере Филиппин. Такая информация в среду размещена на сайте ведомства, передает ТАСС.

Для предотвращения распространения вируса было уничтожено 38,7 тыс. кур. На месте работали ветеринары из управления по товарному животноводству министерства, они приняли все необходимые меры по сдерживанию болезни. Специалисты добавляют, что вирус не был обнаружен среди цыплят-бройлеров, чье мясо могло бы попасть на стол к местным жителям.

Возможную причину вспышки ведомство видит в перелетных птицах. По оценкам орнитологов, в регионе Центральный Лусон, к которому относится провинция Пампанга, гнездятся до 150 тыс. перелетных птиц ежегодно. Власти рекомендуют местным фермерам не допускать контакта между домашними и дикими птицами.

В марте министерство уже докладывало о вспышке птичьего гриппа H5N6 в провинции Нуэва-Эсиха. Тогда было уничтожено свыше 12 тыс. птиц.