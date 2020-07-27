Правительство Йемена и сепаратисты договорились о мире

Правительство Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) договорились о мире. Об этом сообщает Al Jazeera.

Издание отмечает, что стороны решили реализовать соглашение после просьб Саудовской Аравии. Эр-Рияд самостоятельно подготовил резолюцию по ускорению реализации перемирия и передал ее сторонам конфликта. Правительство и сепаратисты договорились, что ЮПС отменят режим самоуправления на территории южных районов Йемена и покинут военные базы в Адене.

В стране также должны создать новое правительство — на это выделят 30 дней. Туда в том числе войдут кандидаты от ЮПС. Одного из лидера сепаратистов уже назначили губернатором Адена — крупного транзитного порта на пути к Суэцкому каналу.

Еще в середине июня Саудовская Аравия предложила правительству Йемена и ЮПС прекратить боевые действия сторон и отменить самоуправление сепаратистов на юге. Эр-Рияд настаивал на том, чтобы они возобновили реализацию мирных соглашений.