За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного для предотвращения распространения COVİD-19, за период с 00.00 часов 28 июля до 00.00 часов 29 июля при попытке пересечь полицейские карантинные посты было возвращено в обратном направлении 305 транспортных средств. Об этом сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции.

680 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках. За неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах были привлечены к ответственности 77 человек (по статье 211.2). В целом меры за нарушение карантина были применены в отношении 757 участников дорожного движения.