Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду по итогам совещания по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии еще на две недели продлить карантинные меры для противодействия распространению коронавируса.

"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - говорится в сообщении.

Ранее на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля ввести ряд дополнительных карантинных ограничений, которые действуют до 2 августа.

"Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля текущего года отмечается снижение зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат - на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения", - пояснили в пресс-службе.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой проинформировал президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику. "Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции", - уточнили в пресс-службе.