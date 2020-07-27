В Турции готовы устранить обеспокоенность США из-за С-400

"Отстранение Турции от программы по F-35 привело к рискам, связанным с производством важных компонентов самолетов, графиком производства и стоимостью. Турция - не только клиент, но и партнер программы. Безопасность технологии F-35 важна как для США, так и для Турции. Мы готовы решить любую озабоченность США по поводу совместимости С-400 и F-35 в техническом смысле", - сказал Акар, выступая в онлайн-формате на конференции, проводимой НКО Turkish Heritage Organization в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась в Twitter турецкого минобороны.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.