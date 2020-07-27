Уйгуры шантажируют Турцию и требуют исключительного положения Новая кампания против Анкары
Исмаил Чатаклы, заместитель министра внутренних дел, опроверг недавнее заявление Ахмеда Давутоглу о том, что Турция готовится выслать тысячи уйгуров в Китай через Таджикистан.
«Наши уйгурские братья могут быть спокойны. Данная претензия является полным заблуждением!», — написал в своём Twitter Исмаил Чатаклы.
Напомню, что на днях Турцию обвинили в депортации уйгурских мусульман обратно в Китай через третьи страны, которые соседствуют с провинцией Синьцзян на западе Китая, где как минимум сотни тысяч людей содержатся в «лагерях перевоспитания».
Анкара отрицает, что она депортировала уйгурских мусульман в Китай, но активисты опасаются, что Турция якобы отправила кого-то из уйгуров обратно через третьи страны, такие как Таджикистан, где Пекину легче обеспечить их экстрадицию.
Как поясняют сами представители уйгурской общины свою истерику, которую они выплеснули на страницах англоязычных изданий, их опасения возникают из-за того, что, по их словам, Турция «пригрозила» депортировать уйгурских беженцев обратно в Китай.
Причем пригрозила несколько своеобразно – власти отклонили несколько заявок уйгуров, надеявшихся получить вид на жительство в стране. Вполне себе повод, чтобы начать очередную агитационную кампанию в западных СМИ, порочащую не только Пекин, но и Анкару.
Впрочем, уйгурские активисты-общественники склонны к такому вот поведению – то сами себя пугают, то сами себя обольщают. Напомним, что исторически Турция была безопасным убежищем для уйгуров, которые бежали от религиозных преследований с 1960-х годов. Тысячи уйгурских беженцев жили и живут в городах Турции по всей стране.
Более того, не так давно Анкара осудила «политику систематической ассимиляции Китая против уйгурских тюрок», а также призвала не клеймить всех мусульман-уйгуров террористами.
«Будь то турок, уйгурский тюрок, китаец-ханец, буддист или христианин ...неправильно называть всех уйгурских тюрок террористами только потому, что один или два террориста принадлежат к определенной этнической группе. И это [неправильно] преследовать всех уйгуров из-за их веры и этнической принадлежности», - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 20 февраля нынешнего года.
Но уйгурским активистам-общественникам этого мало. Они вымогают у Анкары стопроцентные гарантии собственной неприкосновенности и безопасности, а также исключительного положения, немедленного гражданства для всех и социальных льгот каждому уйгуру, проживающему в Турции. Скандальная, словом, публика.