Икрам Нур, автор haqqin.az 13:05

Исмаил Чатаклы, заместитель министра внутренних дел, опроверг недавнее заявление Ахмеда Давутоглу о том, что Турция готовится выслать тысячи уйгуров в Китай через Таджикистан. «Наши уйгурские братья могут быть спокойны. Данная претензия является полным заблуждением!», — написал в своём Twitter Исмаил Чатаклы.

Напомню, что на днях Турцию обвинили в депортации уйгурских мусульман обратно в Китай через третьи страны, которые соседствуют с провинцией Синьцзян на западе Китая, где как минимум сотни тысяч людей содержатся в «лагерях перевоспитания». Анкара отрицает, что она депортировала уйгурских мусульман в Китай, но активисты опасаются, что Турция якобы отправила кого-то из уйгуров обратно через третьи страны, такие как Таджикистан, где Пекину легче обеспечить их экстрадицию. Как поясняют сами представители уйгурской общины свою истерику, которую они выплеснули на страницах англоязычных изданий, их опасения возникают из-за того, что, по их словам, Турция «пригрозила» депортировать уйгурских беженцев обратно в Китай. Причем пригрозила несколько своеобразно – власти отклонили несколько заявок уйгуров, надеявшихся получить вид на жительство в стране. Вполне себе повод, чтобы начать очередную агитационную кампанию в западных СМИ, порочащую не только Пекин, но и Анкару.