В Гёкгельском районе Азербайджана, где с 5 июля действует ужесточенный карантинный режим, в последние дни не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. Об этом AzTV сказал член мобильной группы Араз Гаджиев.

По словам Гаджиева, мобильные группы проводят просветительскую работу среди населения: "Для контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией в районе созданы 50 мобильных групп и 20 мобильных полицейских постов. Контролируется наличие SMS-разрешений для выхода из дома и ношение защитных масок".