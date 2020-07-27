Крупнейший город Австралии объявили новым очагом коронавируса

Крупнейший город Австралии — Сидней — объявили новым очагом коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщила премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук, пишет «Лента.ру».

Никто из Сиднея теперь не будет допущен на территорию штата Квинсленд, рассказала она.

«Мы действуем быстро и ставим здоровье жителей Квинсленда на первое место», — сказала Палащук, добавив, что правило не распространяется на жителей региона, которые прибывают из охваченного коронавирусом города.

Кроме того, прибывшие должны будет изолироваться в отеле на две недели за свой счет.

Согласно последним данным, в Австралии с начала пандемии выявлено 15 304 случая заражения коронавирусом. Выздоровело 9431 человек, умерло 167. По всему миру инфекцию подхватили 16,7 миллиона человек, умерло 659 тысяч.