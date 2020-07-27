Fitch дало прогноз по нефти

Цена нефти марки Brent в 2021 году может вырасти до $45 за баррель в среднем, а в 2022 году - до $53 за баррель, говорится в исследовании Fitch Ratings, где представлен базовый сценарий развития рынка, сообщает ТАСС.

В исследовании отмечается, что в 2020 году стоимость "черного золота" составит около $45, а после 2022 года - будет находиться на уровне $55.

Согласно данным агентства, американская нефть WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов, то есть в 2021 году ее стоимость составит $50 за баррель.

Fitch отмечает, что цены вырастут во многом из-за сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.