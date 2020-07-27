В России создание вакцины от COVID сравнили с запуском спутника СССР

«Это момент, как со спутником. Американцы были удивлены, когда услышали гудение советского спутника. То же самое с вакциной. Россия получит ее первой», — приводит Forbes слова Дмитриева.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил создание российской вакцины от коронавируса с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Об этом Дмитриев сказал телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что российские ученые в разработке вакцины фокусировались не на том, чтобы быть первыми в мире, а на защите людей.

Источники CNN заявили, что вакцина разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи может получить одобрение 10 августа или раньше. Первыми прививку получат медицинские работники, которые непосредственно работают с больными COVID-19, отметили собеседники телеканала.

Вакцина Центра имени Гамалеи уже передана на экспертизу и предполагается, что она будет зарегистрирована 10-12 августа, сообщил Интерфаксу информированный источник. По его словам, еще пять-семь дней понадобится на проверку вакцины в Росздравнадзоре.

Вакцину Центра имени Гамалеи испытывали в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко на двух группах добровольцев.