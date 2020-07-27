Что обещают синоптики на завтра
Завтра, 30 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны дожди, грозы. Будет дуть северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-23, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.
В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть западный ветер, временами усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.
30 июля на Апшероне ожидается усиление умеренного ветра хазри, что является положительным фактором для метеочувствительных людей.