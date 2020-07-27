Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Самыми дорогими брендами мира по версии Forbes остаются Apple ($241,2 млрд), Google ($207,5 млрд) и Microsoft ($162,9 млрд). Когда речь идет о стоимости бренда, ведущие IT-компании — безусловные лидеры, отмечает журнал.
В пятерку лидеров нового рейтинга вошли также Amazon ($135,4 млрд) и «Фейсбук» ($70,3 млрд). Следом идут Coca-Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton и «Макдоналдс».
Из первой десятки только «Фейсбук» и Samsung потеряли в стоимости 21% и 5% соответственно, остальные бренды стали дороже.
Общая стоимость 100 самых дорогих брендов мира составила $2,54 триллиона. Более 50 из них принадлежат американским компаниям.
Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).