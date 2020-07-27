Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно

Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией российского центра «Вектор» Ильназ Иматдинов. По его словам, это не гарантирует, что они не могут заразиться повторно, пишет «Коммерсант».

Ранее появились предположения, что к моменту появления вакцины у населения выработается коллективный иммунитет, и она уже будет не нужна. Российский эксперт с этим не согласился.

«К сожалению, на текущий момент исследования показывают обратную ситуацию: когда люди переболели в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает. Соответственно, не совсем понятно, как скажется вторая волна на данных людях, то есть заболеют они повторно или нет — этот вопрос еще открыт»,— сказал Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24».