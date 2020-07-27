Грузия выдала России Арарата Жамкочяна

Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого он был объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По данным СУСК по Адыгее, в марте между супругами, проживавшими в поселке Майском, произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры Арарат Жамкочян нанес жене несколько ударов металлической трубой в область головы, а потом изранил ножом. Женщина погибла, преступник скрылся и был объявлен в международный розыск.

"В июле 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен. …Компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Арарата Жамкочяна", - сообщили в российской Генпрокуратуре.